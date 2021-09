Jumatate dintre persoanele internate acum in spital din cauza infectiei cu SARS-CoV-2 sunt persoane mult mai tinere decat erau in valurile precedente, sustine, marti, expertul in sanatate publica Emilian Imbri. Potrivit medicului, in spital sunt ocupate mai intai sectiile de terapie intensiva, iar apoi locurile pe sectiile normale, o situatie nemaiintalnita pana acum.