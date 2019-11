Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,7 milioane de adulti romani au diabet, in timp ce in jur de 2,5 milioane se afla in faza de prediabet. Acesta este, de fapt, „o intoxicatie cronica voluntara cu mancare“, generata de faptul ca in regnul animal, satietatea este o exceptie pe care noi transformat-o in regula, considera dr.…

- Aproape 40% din perioada adulta a unei femei este traita la menopauza. Intr-o societate care valorizeaza mai mult decat orice tineretea si frumusetea, femeile la menopauza sunt supuse unor presiuni suplimentare. Cum se poate trece peste aceasta perioada fara mari turbulente explica dr. Bogdan Slabescu,…

- Paula Chirila este una dintre cele mai indragite actrițe. Carismatica și mereu cu zambetul pe buze, Paula Chirila pare facuta pentru aceasta meserie, cu toate acestea, alta a fost meseria pe care și-a ales-o inițial. Paula Chirila, in varsta de 44 de ani, a facut cateva dezvaluiri mai puțin cunoscute…

- Adrian Mutu, fostul mare fotbalist roman, a fost prezent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, programata miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO, și a dezvaluit ca visul lui e s-o antreneze pe Fiorentina. „Ma dedic meseriei de antrenor și asta voi face sau voi incerca sa…

- Ionuț Nedelcearu (23 de ani), fundașul central al naționalei Romaniei și al rușilor de la Ufa, vrea ca Dinamo și FCSB sa mearga impreuna in play-off. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie,…