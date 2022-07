Stiri pe aceeasi tema

- Cum gandim mediul in care locuiește copilul astfel incat sa nu favorizam apariția alergiilor? Ne spune dr. Iulia Balint Boia, medic pediatru, in emisiunea Doctor de bine , realizata de Andreea Groza.

- Aleșii județeni au incuviințat joi, 26 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, amplasarea de catre Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a unei placi comemorative dedicata doctorului Petru Musca, pe fațada cladirii din strada Revoluției nr. 35 din Targu Mureș, care face parte din domeniul public…

- Sorin Oprescu a fost arestat in Grecia si va ramane acolo pentru urmatoarele 40 de zile, pana la finalizarea procedurilor de extradare. Subiectul a facut multa valva atat in presa din Romania cat și in cea din Grecia. Un medic grec a dezvaluit cum s-au desfasurat lucrurile. A fost inconjurat de polițiști…

- Multe persoane considera primavara ca fiind sezonul polenului. Exista, insa, o planta care atinge perioada maxima de polenizare in lunile iulie – septembrie si se intinde pana la sfarsitul lui octombrie. Polenul de ambrozie poate provoca rinita alergica sezoniera cunoscuta si sub denumirea de “febra…

- UPDATE: Poliția Romana l-a adaugat pe fostul primar Sorin Oprescu pe lista persoanelor date in urmarire. Sorin Oprescu a parasit teritoriul Romaniei in urma cu doua saptamani, potrivit unor surse Digi24. Fostul primar a ieșit din țara pe la Giurgiu. Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv astazi de…

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar PSD al Constanței, Radu Mazare, a fost condamnat definitiv de ICCJ la 3 ani de inchisoare cu executare și 5000 de lei amenda penala in scandalul legat de mita pentru cartierul Henri Coanda din Constanța. Este vorba de apelul in procesul in care el si fratele…

- In aceasta perioada multe persoane se confrunta cu alergii care pot sa fie uneori iritante, dar alteori foarte periculoase. Dr. Corina Bocșan, medic alergolog și cadru didactic la UMF Cluj-Napoca, a explicat care sunt alergiile de primavara-vara și la ce riscuri suntem expuși daca suferim de aceste…

- Canalizarile din Dej nu au facut fata precipitatiilor cazute sambata in oras. Oamenii spun ca investitiile facute de autoritati pentru a pune la punct sistemul de canalizare par o gluma proasta.