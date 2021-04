Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, afirma ca „trebuiesc gasite solutii astfel ca spitalele sa primeasca mai multi bani pentru hrana pacientilor”, subliniind ca, in prezent, „un pacient bolnav de COVID are alocat pentru cele 3 mese, fix 10 lei/zi regim comun”. „Am vazut in spatiul public diverse discutii despre cati bani sunt alocati pentru alocatia de hrana a fiecarui bolnav. Consider ca si la noi la Institutul ‘Marius Nasta’, costurile celor trei mese zilnice sunt, din pacate, extrem de reduse conform alocarii bugetare (HG 851/2018), adica a banilor…