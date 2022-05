Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul pasiv este responsabil pentru moartea prematura a 1,2 milioane de oameni la nivel global in fiecare an, pe langa bolile cardiovasculare si respiratorii, afirma managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, care precizeaza ca 25,5% dintre romani sunt fumatori.

- Dr. Mihai Craiu definește varicela – ”varsat de vant” – ”o boala foarte sacaitoare”, extrem de contagioasa”, asociata cu ”complicații grave”, pe care puțini le cunosc. In ”Spitalul virutal pentru copii”, dr. Craiu le ofera parinților informații esențiale despre aceasta boala. Astfel, dr. Craiu le…

- Boala zgarieturii de pisica, cunoscuta și sub denumirea de boala ghearelor de pisica sau limfoadenita subacuta regionala, este cauzata de infecția cu bacteria Bartonella Henselae, care este prezenta in saliva pisicii.

- Prof.dr. Adrian Streinu-Cercel subliniaza ca, in prezent, dupa doi ani, s-a reactivat virusul varicelo-zosterian, care circula in paralel cu virusul SARS-COV-2, ambele cu acțiune directa, agresiva asupra plamanului. Este și o consecința a faptului ca s-a renunțat brusc la masurile de protecție printre…

- Dr. Beatrice Mahler semnaleaza, in contextul razboiului din Ucraina, ca tuberculoza, care este o problema de sanatate publica, presupune o atenție speciala in privința asistenței sociale și sanitare. Motiv pentru care identificarea și tratarea pacienților infecțioși care vin din Ucraina in Romania este…