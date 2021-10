Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului „Marius Nasta“, medicul Beatrice Mahler, spune ca o solutie pentru criza sanitara prin care trece Romania este „testarea masiva” a populatiei, astfel incat persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 sa fie izolate imediat.

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitala, medicul Beatrice Mahler, spune ca o soluție pentru criza sanitara prin care trece Romania este ”testarea masiva” a populației, astfel incat persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 sa fie izolate imediat. Vaccinarea și carantinarea nu pot da rezultate…

- Dupa aproape doi ani de zile de COVID-19, medicii continua sa solicite guvernanților un sistem prin intermediul caruia romanii sa poata fi testați periodic, astfel incat sistemul sanitar sa poata face fața solicitarilor. Joi seara, medicul Beatrice Mahler a declarat pentru B1 TV, in emisiunea…

- Beatrice Mahler spune ca problemele cu care se confrunta Institutul „Marius Nasta” le-a semnalat de acum doua saptamani, in mandatul fostului ministru al Sanatații (Oana Mihaila - n.red.), dar i s-a raspuns abia acum, prin ministrul interimar Cseke Attila.„Pot fi gasite soluții daca se discuta coerent…

- Badulescu a acuzat actuala guvernare ca este preocupata doar de lupta de putere și ”lasa in deriva” administrarea spitalelor.”E o chestiune care ține in primul rand de minister și de Guvern. La nivelul municipiului București, Consiliul General este proprietarul spitalelor. Așa cum a spus și doamna Mahler,…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, a declarat ca valul 4 al pandemiei de coronavirus ar putea fi mult mai rau decat cele precedente. „In vara credeam ca o sa fie mai bine, dar la cum percepem in acest moment creșterea numarului de cazuri, la…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline,…

- “Ministerul Educației trebuie sa asigure testarea gratuita a cadrelor didactice” Puterea de dreapta din Romania a avut nevoie de un an și jumatate ca sa conștientizeze cat de important este testarea in masa, ca principala arma impotriva raspandirii epidemiei de Covid 19, afirma Catalin Gherzan. “Președintele…