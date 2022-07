Aproximativ jumatate din pacientii care se prezinta pentru evaluare post-COVID acuza tuse, oboseala la efort, infecții respiratorii repetate, dar mai ales o afectare pulmonara asemanatoare celor care au fumat mai mult de 20 de ani, subliniaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. „Este suprinzator modul in care sindromul post-COVID isi face simtita prezenta la pacientii care au avut forme usoare de COVID. Ma refer aici la persoane tinere, persoane care nu au necesitat tratament antiviral sau internare in spital in timpul perioadei de boala, dar care la…