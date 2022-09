Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul PUZ-urilor din Bucuresti poate aduce statului roman pierderi de 10,4 miliarde de euro pana in 2026. Situatia din Bucuresti are deja un impact negativ si asupra preturilor locuintelor care erau oricum afectate de cresterea costurilor materialelor

- Astmul bronșic, pneumoniile produse de fungi, fibroza pulmonara diferita de cea idiopatica pot fi tot atatea semne ale sindromului long COVID, atrage atenția Beatrice Mahler, medic si manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Capitala.

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a vorbit despre situația ingrijoratoare intalnita in aceasta perioada in spitale. Potrivit specialistului, persoanele care s-au confruntat cu forme ușoare de Covid-19 au parte la cateva luni distanța de schimbari in rau…

- Aproximativ jumatate din pacientii care se prezinta pentru evaluare post-COVID acuza tuse, oboseala la efort, infecții respiratorii repetate, dar mai ales o afectare pulmonara asemanatoare celor care au fumat mai mult de 20 de ani, subliniaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie…

- La o saptamana inaintea termenului in care ar trebui sa se incheie, o persoana din șapte inca nu a fost recenzata. Exista zone in care situația este atat de dificila incat primul ministru Nicolae Ciuca a facut apel la autoritați sa-și ofere sprijin reciproc. Cu termenul de finalizare prelungit deja,…

- Ministerul Sanatații a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 879 mai puține fața de ziua anterioara. 1.345 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- La Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, in ultimele doua saptamani, se inregistreaza ”o creștere semnificativa a numarului de cazuri Covid-19. In special, a crescut numarul copiilor sub un an, ceea ce pune probleme suplimentare de nursing”, subliniaza dr. Catalin Apostolescu, managerul…

- In noul val Covid-19, cu creștere rapida a numarului de cazuri și de spitalizari, doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului ”Matei Balș”, face un apel: „sa ramanem calmi, dar prudenți”. Secțiile Covid sunt ”pline” In prezent, la Institutul”Matei Balș”, cele patru secții destinate…