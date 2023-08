In primele șase luni, la Institutul ”Marius Nasta” au fost diagnosticate 694 de cazuri de cancer pulmonar, peste 60% fiind cu metastaze depistate in momentul internarii, a anunțat dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului, pe Facebook. Principala cauza a cancerului pulmonar este fumatul și pentru reducerea incidenței acestei boli, renunțarea la fumat este esențiala, subliniaza dr. Mahler. „Numarul cazurilor de cancer pulmonar in Institutul Marius Nasta, conform datelor din serviciul statistica, in primele 6 luni ale anilor 2021 – 2023 prezinta o variatie minima, altfel in primele 6 luni ale…