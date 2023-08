In prezent, in țara noastra, se observa o creștere a numarului persoanelor depistate cu tuberculoza (TB), din pacate in forme avansate. ”Este o problema: aceste persoane se prezinta la medic tarziu, cu forme severe de boala”, subliniaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. Explicații Amanarea consultarii medicului in perioada pandemiei și recuperarea acestor bolanvi in prezent, dar și reticența fața de sistemul nostru de sanatate, sunt explicații ale acestei situații. In opinia dr. Mahler, informarea corecta este esențiala. De aceea, insista sa transmita…