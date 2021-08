Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, inca 7 tari din toata lumea au intrat pe lista rosie. Unele dintre ele sunt destinatii de vacanta preferate de romani. Asadar, Grecia a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei. Noua lista a intrat in vigoare in noaptea sambata spre duminica. Cum eviti carantina? ”Comitetul…

- Mii de romani care vin din Grecia au așteptat ore in șir, sambata, sa intre in țara, ca sa evite carantina, intrucat de la 1 august aceasta țara va fi in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic. In aceste condiții, mulți romani și-au scurtat vacanțele programate in statul elen.

- Grecia nu mai este la fel de primitoare ca pana acum. Numarul cazurilor covid a ajuns in zona critica si sunt restrictii mai dure pe unele insule, dar si la revenirea in Romania. Persoanele nevaccinate trebuie sa intre in carantina 14 zile.

- ► ANAT așteapta urgent o clarificare din partea DSU și CNSU privind declarațiile din mass-media care prezinta in mod eronat faptul ca turiștii nevaccinați veniți din țarile roșii intra in carantina. Adresa DSU pe care o anexam evidențiaza faptul caraspunsul oficial primit de la DSU reprezinta realitatea…

- Grecia a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de coronavirus. Persoanele intra in carantina daca nu au vaccin, iar cele au facut vaccinul nu trebuie sa se izoleze. Lista intra in vigoare la 1 august.

- Din nefericire, numarul persoanelor infectate cu virusul Covid-19 a crescut alarmant in Grecia, astfel Comitetul Național pentru Situații de Urgența a fost nevoit sa ia o decizie de ultima ora. Incepand de duminica, țara care se afla in topul destinațiilor de vacanța alese de catre romani intra in zona…

- Grecia, una dintre țarile preferate de turiștii romani in special in perioada verii, a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala,…

- Majoritatea statelor europene permit accesul pe teritoriul lor al persoanelor care s-au vaccinat cu schema completa anti-COVID, insa acest lucru este valabil doar pentru doi din zece romani. In lipsa unei dovezi de imunizare, precum si a faptului ca „pasaportul european” de imunziare va fi operational…