Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana s-au inregistrat in total, in Romania, peste 25.000 de noi cazuri de COVID-19, in creștere fața de saptamana anterioara, cand au fost aproape 15.000. „In ultima saptamana am avut o incetinire a ratei de creștere, dar vom vedea daca ea se va confirma”, declara Adriana Pistol, secretar…

- În ultimele 24 de ore, in țara noastra au fost înregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 792 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore reprezinta pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare, transmite…

- Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate…

- In bilanțul transmis de autoritați duminica au fost raportate 330 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 260 mai puține fața de ziua anterioara. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județePana…

- In bilanțul transmis de autoritați duminica au fost raportate 330 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 260 mai puține fața de ziua anterioara. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județePana…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca in secțiile ATI din intreaga țara sunt tratați 167 de pacienți infectați cu SARS-Cov-2, cu 12 mai puțini comparativ cu ziua anterioara. Din cei 167 de pacienți din secțiile ATI, 151 sunt nevaccinați impotriva Covid. Din comunicatul Ministerului Sanatații mai reiese…

- In ultimele 24 de ore, principalele date despre Covid transmise de Ministerul Sanatații sunt: au fost inregistrate 1.116 cazuri de infecții cu SARS-COV-2, cu 588 mai multe fața de ziua anterioara; au fost raportate 14 decese; la ATI nu este internat niciun minor. In ultimele 24 de ore au fost efectuate…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat joi 1.146 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 15 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.146 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 318 mai putin fata de ziua anterioara. 155 dintre…