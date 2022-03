Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a finalizat procedura de achizitie pentru 22 de medicamente antituberculoase, a informat, joi, secretarul de stat Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa organizata de Institutul „Marius Nasta”. „Am avut intotdeauna ca prioritate aceasta boala. Cred ca tot ce s-a facut in ultimii…

- Statisticile realizate la nivelul judetului Iasi arata ca pandemia pare sa fi dus la o scadere a numarului de cazuri de tuberculoza, boala la care Romania este fruntasa la nivel mondial. Medicii pneumologi spun ca cifrele nu sunt reale si sunt influentate de adresabilitatea scazuta in unitatile ambulatorii…

- Romania a pus la dispoziție 3.300 de paturi pentru raniții din Ucraina, a anunțat ministrul Sanatații la reuniunea la nivel inalt privind sanatatea și migrația in Regiunea Europeana a OMS, organizata de Biroul Regional pentru Europa al OMS la Istanbul. Ministrul Alexandru Rafila a prezentat la panelul…

- Dr. Beatrice Mahler semnaleaza, in contextul razboiului din Ucraina, ca tuberculoza, care este o problema de sanatate publica, presupune o atenție speciala in privința asistenței sociale și sanitare. Motiv pentru care identificarea și tratarea pacienților infecțioși care vin din Ucraina in Romania este…

- Romania se pregatește de valul 5 al pandemiei de Covid, iar autoritațile se grabesc sa ia noi masuri și sa impuna noi restricții. Specialiștii in domeniul sanitar anunța ca varianta Omicron va deveni in curand dominanta, iar spre sfarșitul lunii se așteapta pana la 25.000 de cazuri de imbolnavire pe…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, afirma ca administrarea de medicamente antivirale pentru tratarea COVID-19 se poate face fie in spital, fie acasa, insa doar la recomandarea medicului. „A fost o intreaga dezbatere. Si exista cumva acest obicei de a ne automedica, luam medicatie…

- PSD a transmis, miercuri, printr-un comunicat oficial, ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate de ministrul Sanatatii, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, marcheaza o schimbare profunda in gestionarea pandemiei de catre autoritatile sanitare din Romania. ”Noua abordare…