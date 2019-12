Dr. Adrian Mina – Cat de daunatoare este guma de mestecat Dr. Adrian Mina – Cat de daunatoare este guma de mestecat Guma de mestecat in diferite forme a existat inca din cele mai vechi timpuri. Daca in Antichitate oamenii mestecau seva unor arbori, baza folosita in prezent pentru majoritatea gumelor de mestecat este un amestec de materiale sintetice, arome, culori si indulcitori. “Guma de mestecat ne improspateaza respiratia neutralizand mirosurile neplacute, insa este bine sa o consumam doar cateva minute si nu ore intregi. Stimuleaza secretia salivara si neutralizeaza aciditatea aparuta dupa masa, avand astfel rol anti-carie prin reechilibrarea proceselor… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

