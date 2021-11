Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de pacienți aflați in stare grava in secțiile de terapie intensiva face ca situația din spitale sa fie dramatica. O spune chiar un doctor din prima linie, care susține ca boala a intinerit, iar salvarea bolnavilor din ghearele morții este tot mai dificila.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson nu intentioneaza sa 'dea deoparte' investitiile chineze in Regatul Unit, dar tara sa nu trebuie nici sa fie 'naiva' in ce priveste chestiuni precum reteaua 5G sau energia nucleara, transmite AFP, citand un interviu acordat de seful guvernului de la Londra pentru…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt a catagrafiat 49.393 de persoane in vederea vaccinarii antigripale, acestea fiind persoane considerate la risc si care doresc sa se vaccineze, au informat, marti, reprezentantii institutiei. Furnizorii de servicii medicale din judet si reprezentantii…

- Concert simfonic doar cu 50% din public. Joi, solista va fi violonista Natalia Pancec. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 7 octombrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifunctional primul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Theo Wolters,…

- Un doctor din Romania vine cu un avertisment pentru cetațeni. Ce declarații a facut specialistul in transmisiune directa in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV? Iata mai multe detalii! Avertisment din partea unui medic Adrian Marinescu a intrat in direct pentru a discuta despre ce se petrece cu…

- Pentru oricine spera sa vada lumina la capatul tunelului Covid-19 in urmatoarele trei pana la șase luni, oamenii de știința au vești proaste. Noile focare vor inchide școlile și vor anula cursurile. Țarile se vor confrunta cu temeri reinnoite de infecție. Angajații vor cantari pericolul de a reveni…

- Premierul Florin Citu critica decizia Ioanei Mihaila de a demisiona din functia de ministru al Sanatatii in conditii de pandemie si anunta ca fostul detinator al portofoliului, liberalul Nelu Tataru, va fi consilier onorific pe probleme de sanatate. „Este o situatie importanta, romanii trebuie sa…

- Nunta a avut loc in in localitatea Tarsolt. Mirii au avut 1700 de invitați, in condițiile in care localitatea are o populație totala de 3000 de locuitori. La nunta au cantat Andra și citeva vedete din muzica populara. Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis dosar de cercetare penal pentru…