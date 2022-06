In ultimele zile, s-a inregistrat o creștere a numarului copiilor cu rezultat pozitiv la testul Covid-19 internați la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, precizeaza doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului. ”Este logic sa creasca și numarul copiilor pozitivi la Covid-19, pe fondul creșterii generale inregistrate in ultima perioada in toata țara. Cu atat mai mult gradul de adresabilitate este mare la Institutul ”Matei Balș”, cu cat aceasta unitate medicala este singura care asigura asistența medicala copiilor cu Covid-19 din București, dar și din județele…