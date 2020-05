Stiri pe aceeasi tema

- Lufthansa vrea sa reia mai multe curse aeriene din iunie, in special catre destinații turistice din Europa Lufthansa vrea sa ofere mai multe curse aeriene din iunie, a declarat duminica un purtator de cuvant al operatorului aerian pentru publicatia germana Bild. Aproximativ 20 de destinaţii sunt…

- TUI, cel mai mare operator de turism din lume, vrea sa reia pâna la finalul lunii iunie zborurile catre principalele destinatii de vacanta din Europa, a anuntat directorul general al grupului, Fritz Joussen, citat de Reuters."Intentionam sa reluam cursele aeriene de la sfârsitul…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza Deutsche Press Agentur.Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia,…

- "Turismul a inregistrat un declin imens si neasteptat...din cauza pandemiei de coronavirus", a declarat ministrul croat al Turismului, Gari Cappelli, care a prezidat videoconferinta, in conditiile in care Croatia detine in prezent presedintia rotativa a UE. "Avem nevoie de un plan comun, la nivel…

- Ministrii Turismului din UE au discutat luni despre modul in care pot ajuta acest sector afectat de pandemia de coronavirus si au cazut de acord sa introduca asa-numitele "pasapoarte Covid-19" precum si sa analizeze posibilitatea deschiderii unor coridoare speciale pentru calatorii, transmite DPA.…

- Al patrulea avion cu romani repatriati din Italia va ateriza, marti seara, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu (AIMK), iar acestia vor fi transportati sub escorta la centrul de carantinare din localitatea Techirghiol.Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat,…