Dozele nefolosite ale vaccinului antiCovid - CÂT pot fi păstrate și CÂND le aruncăm Potrivit prospectului, vaccinul anticovid de la Pfizer vine intr-un flacon multidoza. Dupa ce a fost decongelat, vaccinul trebuie diluat in flaconul sau original cu 1,8 ml soluție injectabila de clorura de sodiu. Flacoanele diluate trebuie marcate cu data și ora. Dupa diluare, flaconul conține 2,25 ml de soluție de injectat.Oficial insa, in prospect s-a trecut ca aceasta cantitate corespunde cu 5 doze a cate 0,3 ml. Observam din start ca, teoretic, din cantitatea de soluție rezultata s-ar putea face 7 doze de vaccin, dar s-a luat in considerare ca vor exista pierderi in momentul in care se extrage… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

