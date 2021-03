Stiri pe aceeasi tema

- Dozele din lotul AstraZeneca, folosite din nou foto. astrazeneca.com Cele peste 4.200 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit temporar în România de la utilizare vor putea fi folosite de acum încolo. Anunțul a fost facut vineri de Comitetul Național de Coordonare…

- Comitetul Național de Vaccinare din Romania s-a intrunit azi in ședința pentru a decide asupra celor peste 4000 de doze AstraZeneca din lotul ABV2856, dupa ce ieri Agenția europeana a medicamentului a anunțat ca, in urma evaluarii, s-a constatat ca beneficiile imunizarii depașesc potențialele riscuri.…

- Autoritațile vor decide, vineri, ce vor face cu lotul ABV2856 de la AstraZeneca, care a fost carantinat in urma cu o saptamana, transmit reprezentanții CNCAV. Lotul a fost suspendat atunci și in Italia. „In ceea ce privește lotul ABV2856, carantinat la data de 11 martie 2021, ca masura de precauție…

- ALERTA: Romania suspenda vaccinarea cu AstraZeneca din lotul retras de Italia. Peste 77.000 de doze au fost deja utilizate Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea a transmis in cursul serii de joi, 11 martie, faptul ca in Romania nu au fost recepționare doze din lotul ABV 5300.…

- 4317 de doze de vaccin AstraZeneca dintr-un lot care in Italia a creat probleme de coagulare la cațiva pacienți se afla acum in centrele de vaccinare din Romania și au fost carantinate, pana cand Agenția Europeana a Medicamentului (AEM) va finaliza ancheta inceputa, a transmis, joi seara, Comitetul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, participa la ora redactarii acestei știri la o ședința de urgența cu reprezentanții AstraZeneca, in contextul celor doua loturi cu doze de vaccin anti-Covid, ajunse in mai multe țari europene. Unul dintre loturi, ABV2856, cel…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant. “Dascalii din Romania au…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, joi seara, ca vaccinul AstraZeneca va fi administrat in Romania persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani, iar rapelul se recomanda a fi la 8 saptamani. Vaccinul determina sistemul imunitar…