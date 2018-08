Stiri pe aceeasi tema

- Celelalte (RRO, Hexavalent si Brebenar) au venit, luna trecuta, in trei randuri. In momentul de fata singurul vaccin care lipseste Post-ul DAMBOVIȚA: Vaccinul dT (diftero-tetanic) lipseste din cabinetele medicilor de familie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat vineri ca de la 1 ianuarie 2019 fiecare spital judetean de urgenta va avea un centru in care sa fie tratati pacientii cu accident vascular cerebral, informeaza AGERPRES . “Partea de neurologie afecteaza cel mai mult calitatea vietii unor pacienti post traumatic,…

- Ministerul Sanatații a solicitat o suplimentare a fondurilor destinate acestor centre, insa daca la evaluarea ce se va face in perioada urmatoare nu se dovedesc eficiente, ar putea fi desființate. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și-a manifestat, ieri, nemulțumirea fața de eficiența unor centre…

- Prima transa de vaccin antigripal va fi livrata în luna septembrie, iar o a doua transa din acelasi vaccin, în luna octombrie, a anuntat marti la Slatina ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Prima transa de vaccin antigripal va fi livrata in luna septembrie, iar o a doua transa din acelasi vaccin, in luna octombrie, a anuntat marti la Slatina ministrul Sanatatii, Sorina Pintea citat de Agerpres.ro. Sorina Pintea a afirmat ca alte vaccinuri precum ROR, Hexacima si cel antihepatic sunt la…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Targu Mures ca vineri au ajuns 225.000 de doze de vaccin hexavalent, care lipseste de circa doua luni si ca de luni va fi distribuit. "Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale.…

- "Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale. Reluarea competitiei a fost contestata de foarte multe ori, modificandu-se procedurile Legii achizitiilor; cred ca lucrul acesta se va rezolva, dar in acest moment, a fost ultimul…

- Numarul dozelor de vaccin antirujeolic și hepatic furnizate Direcțiilor de Sanatate Publica sunt, de multe ori, insuficiente. Neimunizarea, la timp, a copiilor poate avea efecte dramatice. In acest sens, senatorul PNL, Carmen Harau, vrea sa afle, direct de la ministrul Sanatații, Sorina Pintea, care…