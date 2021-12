Stiri pe aceeasi tema

- Un director din cadrul companiei farmaceutice Pfizer a declarat ca este posibil ca oamenii sa aiba nevoie de doze ”booster” impotriva COVID-19 ”un numar de ani de acum inainte”, informeaza DPA/PA Media miercuri. Ben Osborn, director al filialei regionale din Marea Britanie a companiei farmaceutice,…

- Intr-un interviu acordat PA Media cu ocazia aniversarii unui an de la administrarea primei doze anti-COVID-19 in Marea Britanie, Osborn a precizat, referindu- se la campania de imunizare din aceasta tara, ca a fost un ''efort incredibil'', relateaza Agerpres.Cu privire la varianta Omicron a virusului,…

- Dozele ”booster” cresc mult protecția necesara pentru a preveni spitalizarea și decesul in urma infectarii cu COVID, potrivit unui studiu publicat in jurnalul medical Lancet. Cercetarea ofera speranțe ca un nou val agresiv al pandemiei, provocat de noua varianta Omicron, ar putea fi astfel prevenit,…

- Medicul Valeriu Gheorghița a anunțat ca CNCAV urmeaza sa propuna sistarea vaccinarii cu AstraZeneca. Decizia va fi luata pentru ca „numarul doritorilor este extrem de redus și, prin urmare, riscul ca dozele sa expire este foarte mare”, a menționat șeful CNCAV, marți, in conferința saptamanala de analiza…

- Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) reported on Tuesday that in the last 24 hours, 78,421 doses of the Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson COVID-19 vaccines were administered, 46,661 first doses, 12,723 second doses, and 19,037 third doses, agerpres…

- CNCAV: Cum se va face doza booster pentru cei imunizați cu Moderna sau cu celelalte tipuri de vaccinuri De luni, 1 noiembrie, cei care s-au vaccinat la prima schema cu Moderna se vor putea imuniza la rapel cu jumatate de doza de vaccin de la aceeasi firma. Celelalte persoane care au fost vaccinate la…

- Valeriu Gheorghița a anunțat ca in urma recomandarii facute de Agenția Europeana a Medicamentului, CNCAV se va reuni pentru a decide ce se va intampla cu persoanele care au primit schema completa cu vaccinul Moderna. Intr-o conferința de presa organizata marți, coordonatorul CNCAV a precizat ca, foarte…

