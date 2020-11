Stiri pe aceeasi tema

- Containerele cu saloane amenajate pentru pacientii cu COVID-19, in valoare de 6 milioane de lei, sunt in vizorul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alba Iulia, unde exista un dosar penal si care a solicitat documente de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, a declarat luni, pentru…

- Serviciul Fiscal de Stat a anunțat acțiuni de conformare la spalatoriile auto pe parcursul lunii noiembrie. In vederea stabilirii gradului de conformare la respectarea prevederilor legislației in vigoare, in perioada 1 august - 30 septembrie 2020, Serviciul Fiscal de Stat a intreprins acțiuni de conformare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni o hotarare in care clarifica situatiile in care masca de protectie poate fi indepartata spatiile deschise, pentru perioade scurte de timp, respectiv atunci cand se fumeaza, se consuma produse alimentare sau bauturi in afara teraselor, dar…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, a prezidat astazi, 28 septembrie, ședința Grupului Național de Coordonare a Siguranței in Educație. Principalele subiecte abordate in cadrul discuțiilor au vizat: reconfigurarea claselor in instituțiile de invațamint conform hotaririi nr. 31…

- Doi membri ai unei sectii de votare din Apuseni s-ar fi agresat duminica, dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice, acestia fiind amendati de politisti cu cate 1.000 de lei."Politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la o sectie de votare de…

- Inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorului Gorj au inceput verificarea service-urile auto din judet, in urma reclamatiilor gorjenilor. Gorjenii spun ca pentru o simpla reparatie masina sta in service saptamani intregi. La randul lor agenti...

- 18 perchezitii domiciliare au avut loc in dimineata zilei de marti, 1 septembrie, in judetul Iasi. Pana in prezent au fost identificate doua culturi de canabis indoor si outdoor, precum si droguri de mare risc.

- Primaria municipiului Targu Jiu a emis o decizie de interzice a comercializarii de bauturi alcoolice in zona aflata in apropierea Stadionului Municipal cu ocazia unui meci de fotbal care se joaca fara spectatori.