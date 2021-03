Stiri pe aceeasi tema

- Informația a fost confirmata pentru Reuters de un oficial european, care este direct implicat in discuții confidențiale cu compania americana privind vaccinul produs.Potrivit oficialului, Johnson&Johnson susține ca nu este imposibil sa se atinga obiectivul stabilit in cadrul discuțiilor inițiale, insa…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz spune ca țara sa ia in calcul producția vaccinului rusesc Sputnik V sau a celui cel chinezesc impotriva COVID-19, daca acestea obtin autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat, vineri, utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului anti covid AstraZeneca. Este recomandat persoanelor cu varste de cel putin 18 ani, anunța agentiile internationale de presa.

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters. Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna ”poate fi utilizat la persoanele in varsta de peste 18 ani (…) datorita eficientei si profilului sau de toleranta pe ansamblu satisfacator”, a anuntat azi Inalta Autoritate franceza de Sanatatate (HAS), citata…