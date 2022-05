Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) au depașit faza de pandemie de COVID-19, a declarat dr. Anthony Fauci, consilierul medical principal al președintelui Joe Biden și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, citat de CNN. „Cu siguranța, in acest moment, in aceasta țara, am ieșit din faza de pandemie.…

- 974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 89 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 19.500 de teste, a informat Ministerul Sanatatii.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.884 de teste RT-PCR (2.520 in baza definitiei…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu anunta ca pe data de 1 iulie va intra in vigoare noua politica de imunizare impotriva COVID-19, si anume vaccinarea doar la medicii de familie.„Prin urmare, perioada de tranzitie de la vaccinarea de tip „campanie” impotriva COVID-19 la vaccinarea…

- Marea Britanie a aprobat joi vaccinul contra COVID-19 de la Valneva, devenind prima țara care a aprobat vaccinul companiei franceze impotriva coronavirusului. relateaza. Marea Britanie a aprobat joi vaccinul impotriva COVID-19 al companiei farmaceutice franceze Valneva, potrivit Reuters. Aceasta o face…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avertizat ca exista riscuri pentru persoanele care iau pastile cu iod fara recomandare. Alexandru Rafila a anunțat, luni, ca Ministerul Sanatații va incepe sa distribuie aceste medicamente doar dupa ce in Romania va avea loc o campanie de informare publica pe…

- Crește numarul de cazuri Covid in Romania, potrivit datelor publicate, miercuri, de Ministerul Sanatații. Fața de acum 24 de ore, cele mai multe cazuri noi sunt in Bucuresti, unde se confirma 1264 de bolnavi. Pe urmatoarele locuri sunt județele Cluj (341 de cazuri), Timis (272 de cazuri) și Hunedoara…

- Directorul executiv al Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat luni planuri de a relaxa unele masuri anti- COVID -19 luna viitoare, ridicand interdicția zborurilor din noua țari, reducand carantina pentru sosirile din strainatate și redeschiderea școlilor. Lam a spus ca interzicerea zborurilor din Australia,…

- Un numar de 3.168 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 581 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate aproape 28.000 de teste, a informat Ministerul Sanatatii (MS).In ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.106 teste RT-PCR (5.817…