Doza booster a vaccinului de Johnson&Johnson previne spitalizarea celor infectați cu Omicron Doza booster a vaccinului monodoza anti-COVID-19 fabricat de Johnson&Johnson are o eficacitate de 84% in prevenirea spitalizarilor in cazul lucratorilor sanitari din Africa de Sud infectati cu varianta Omicron. Un studiu citat de Reuters a analizat efectele unei a doua doze de vaccin J&J, administrata unui numar de 69.092 de lucratori sanitari in perioada 15 noiembrie – 20 decembrie. Administrarea doar a unei doze initiale s-a dovedit a oferi o protectie cu mult redusa impotriva infectiei cu Omicron, varianta care se transmite rapid in multe tari dupa ce a fost identificata pentru prima data la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O doza de rapel a vaccinului COVID-19 in doza unica de la Johnson & Johnson Inc a fost eficienta cu 84% in prevenirea spitalizarii lucratorilor din Africa de Sud, au spus cercetatorii joi. Un studiu din Africa de Sud a aratat ca o doza de rapel a vaccinului Johnson & Johnson COVID-19 a fost eficienta…

- Administrarea unei doze booster a vaccinului anti-COVID Johnson & Johnson a avut o eficiența de 84% in prevenirea spitalizarilor cadrelor sanitare din Africa de Sud care s-au infectat in contextul raspandirii tulpinii Omicron, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in aceasta țara, relateaza Reuters…

- Riscul de internare in spital al celor infectați cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, potrivit unui studiu realizat de Imperial College din Londra, citat de Reuters. “In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului…

- Un studiu realizat de Imperial College din Londra a constatat ca riscul de internare in spital al persoanelor infectate cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, informeaza Reuters, citat de HotNews.ro . Cercetatorii au dat publicitații…

- Compania farmaceutica americana Moderna a asigurat luni ca doza de supra-rapel (booster) a vaccinului sau anti-COVID-19 sporeste protectia impotriva variantei Omicron, relateaza EFE. Compania a anuntat luni datele preliminare ale studiilor realizate asupra dozelor de ranfort si strategia pe care o preconizeaza…

- Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit…

- Cercetatorii israelieni au anuntat sambata ca schema de imunizare bazata pe trei doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech asigura o protectie importanta impotriva noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Descoperirea facuta de cercetatorii israelieni…

- Autoritatea europeana de reglementare a medicamentelor a recomandat joi adaugarea unui tip rar de inflamație a coloanei vertebrale, numita mielita transversa, ca posibil efect secundar al vaccinului COVID-19 in doza unica de la Johnson & Johnson, transmite Reuters. Informații referitoare la aceasta…