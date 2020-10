Dovleci pictaţi, o adevărată provocare pentru o craioveancă Cu cateva ustensile si culoare o craioveanca da viata dovlecilor. In aceasta perioada bostanul este vedeta, chiar si pentru aceia care nu sarbatoresc Halloween-ul american. Un dovleac sculptat si pictat manual poate deveni o decoratiune interesanta acasa sau la birou. Mai mult, cei mici vor fi incantati de dovlecii transformati in diferite personaje. Paula Mariana Florea s-a trezit asa dintr-o data pictand. Fara studii de specialitate in pictura, fara o pregatire minutioasa craioveanca face minuni placute ochiului cu pensula si culoarea. Initial a inceput sa-si picteze propriul perete din locuinta.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

