Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii la conductele de termoficare ale Magistralei 2 Sud, bucureștenii din 79 de blocuri ale Sectorului 3 raman, de marți pana vineri, fara apa calda, transmite Termoenergetica. Termoenergetica București (CMTEB) SA a comunicat, marți, ca se fac lucrari pentru remedierea unor…

- Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.456 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.404 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- In plin sezon de vara, filmele de toate genurile iau cu asalt cinematografele. Fie ca esti fan filme de comedie, horror, de acțiune sau SF, animație sau documentar, cu siguranța exista ceva pe placul tau. Noi iți propunem doua producții pe care le poți vedea in Buzau doar la Happy Cinema…

- Pana astazi, 3 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.915 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 233…

- Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.341 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).Duminica au fost raportate 5 decese anterioare intervalului de referința. 3 produse in luna aprilie și 2 in luna iunie 2021, toate in județul Mureș. In ultimele…

- Traficul rutier se desfașoara ingreunat pe DN 10 Buzau – Brașov, in zona Gura Siriului, din cauza caderilor de pietre de pe versant, pe suprafața de rulare. Se circula alternativ pe un singur sens de mers. Se acționeaza pentru indepartarea obstacolelor. Vom reveni cu amanunte.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis si pentru astazi, 29 iulie, avertizare COD PORTOCALIU – “vijelii puternice, grindina” – pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila in intervalul orar 13:00-23:00. “In județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzau,…

- Daca peștele se numara printre alimentele tale preferate, poți incerca aceasta dieta pentru a scadea in greutate. Este eficienta și ușor de ținut!Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de a incerca orice tratament sau dieta, sa consultați…