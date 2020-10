Dovleacul, comoara toamnei Toamna, dovleacul este una dintre vedetele din piața, din bucataria și din casa noastra. Putem spune despre el ca este comoara toamnei și nu greșim. In placinta, copt sau decorativ, pe langa aceste utilizari arhicunoscute, dovleacul are un rol important in combaterea diabetului și a hipertensiunii. De asemenea, este și un aliment ideal in dieta. Are nenumarate beneficii pentru sanatatea noastra. Dovleacul conține, printre altele: luteina; beta-caroten; vitamina A; vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E și K, zinc; sodiu; potasiu; calciu; magneziu; fosfor; seleniu; mangan și fier. Este bogat in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Timișoara, recomanda un cocktail de trei vitamine, care ajuta la intarirea sistemului imunitar: vitamina C, D și zinc. Vitamina C este esențiala in sezonul rece, iar vitamina D incepe sa fie nelipsita din recomandarile specialiștilor internaționali. Un studiu recent a descoperit…

- Ne aflam intr o perioada speciala a anului.Aceasta perioada de "echilibru" intre zi si noapte, in care avem sansa accesarii acelei pozitii de "intre", a spatiului dintre contrarii.Putem sa intelegem mai bine notiunea de "spatiu dintre" cand ne gandim la respiratie si cand dupa un inspir profund, ne…

- PodcasturiDureri de cap și oboseala: Cum sa depașiți astenia de toamna Zile mai scurte, temperaturi tot mai scazute si peisaje care indeamna la melancolie. Reducerea intensitatii luminii provoaca diverse schimbari in organism: scade productia de serotonina, considerat hormon al fericirii, vitamina…

- Avem o toamna frumoasa, cu soare și o vreme neobișnuit de calda. Tarabele din piețe sunt pline de fructe și legume proaspete, de sezon, de care e bine sa profitam la maxim pentru a ne intari imunitatea pentru sezonul rece. Fructele și legumele de toamna abunda in vitamine, minerale, oligoelemente și…

- Evenimentele prin care am trecut ne-au aratat ca noi, oamenii, putem renunta la foarte multe lucruri, dar nu si la mancare. De asemenea, ne mai releva faptul ca Romania, in pofida potentialului ei agricol si alimentar, este inca tributara importurilor. Impreuna putem schimba aceasta stare de fapt. Alege…

- Mi-e toamna in suflet, iubito, Vin carduri de gaște din nord Și toate-și aleg ca popas Al inimii mele fiord In mine-anotimpul devreme Venit-a cu-ntregul alai Cad merele coapte din merii Ce-n mine rodit-au ca-n rai Și tu, Eva ultima, iata Cu sete din ele-ai mușcat Vazand ca sunt marul domnesc Al toamnei…

- PodcasturiDovleacul - alimentul minune al sezonului de toamna: Afla ce beneficii are Pana la inceputul toamnei au mai ramas zile numarate și, cu siguranța, mulți dintre noi cunosc ca vedeta sezonului este dovleacul. Acesta este indragit pentru gustul sau placut și pentru ca poate fi folosit la prepararea…

- Parul, unghiile și pielea reflecta fidel starea de sanatate a intregului organism. Deși exista pe piața nenumarate produse pentru ingrijirea lor, daca organismul nu este in echilibru, cele trei vor avea de suferit. Atat pielea, cat și parul și unghiile sunt formate din celule asemanatoare, de aceea,…