Dovleac copt la cuptor. 5 rețete pentru toata familia Dovleacul este una dintre legumele cu cel mai scazut nivel de calorii, astfel ca este foarte apreciat și consumat de multe persoane. Este recomandat de dieticieni pentru ca are proprietați benefice pentru organism și multe alte substanțe nutritive. Mai jos o sa gasiți mai multe rețete de dovleac pe care le puteți incerca și cu siguranța toata familia o sa fie incantata de gustul delicios al preparatului. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compotul de struguri este extrem de apreciat de gospodine, mai ales pentru ca poate sa fie introdus in foarte multe rețete. Este important sa ai cateva borcane in casa ori de cate ori iți dorești sa servești ceva delicios, iar modul de preparare este foarte simplu! Cum pregatești compotul de struguri…

- Astazi venim in intampinarea voastra cu trei rețete de dulceața. Nu orice dulceața, ci una de mure, facuta in casa, in mod clasic, chiar și dietetic. Astfel, poți avea in casa dulceața de mure pentru toata familia ta.

- Vara ne dorim sa ne relaxam, sa petrecem timp cu familia si sa ne bucuram de serile racoroase. Insa, pentru a fi sanatosi, chiar si in vacanta, nu trebuie sa renuntam la activitatile sportive.Sportul ne ajuta sa ne mentinem in forma si nu trebuie sa incetinim aceasta rutina in lunile calduroase sau…

- Inainte de al Doilea Razboi Mondial, celebrele E-uri și mancarea superprocesata nu existau in vocabularul lumii. Dr. Lucreția Opreanu a adunat, la mijlocul anilor ’30, peste 800 de rețete curate, care...

- Armin Nicoara traiește o poveste de iubire ca in filme alaturi de Claudia Puican. De curand, artistul i-a cumparat iubitei sale vestitul inel de logodna despre care s-a tot scris in presa. Suma pe care a dat-o tanaril saxofonost a facut-o pe mama acestuia sa incremeneasca.

- Un copil in varsta de un an, din comuna Derna, județul Bihor, a murit dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Parinții bebelușului au sarit la bataie la echipajul SMURD, care venise sa-l salveze. Oamenii legii au deschis un dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc sambata seara, in cartierul de rromi…

- Un batrân din Cluj-Napoca a disparut vineri, 23 iulie, și polițiștii îl cauta. L-AȚI VAZUT? Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 23 iulie a.c., în jurul orei 15.30, PACURAR PAȘCU, în vârsta de 85 de ani,…

- Timpul de calitate se petrece cu familia. Pe aceasta premiza merge și Adda care atunci cand nu canta balade pe marile scene, prefera sa stea in compania fiului și a soțului sau, astfel ca paparazzii Spynews au fost pe urmele vedetei și au surprins-o chiar la un meci de fotbal pe stadion.