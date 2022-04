Dovezi ale masacrului din Bucha. Imagini din satelit cu o groapă comună Bucha va ramane in memoria tuturor drept scena unui masacru. Peste 400 de localnici au fost, pur și simplu, executați de forțele ruse aflate in retragere, iar președintele Volodimir Zelenski spune ca este vorba despre un genocid comandat intr-un razboi de anihilare. NATO vorbește despre acte “oribile” și “absolut inacceptabile, Germania cere sa se faca lumina asupra “crimelor comise de armata rusa” impotriva civililor, in timp ce Franța spune ca autoritațile ruse vor trebui sa raspunda pentru aceste crime. Imagini din satelit din orașul Bucha arata un șanț lung de 13 de metri pe locul in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

