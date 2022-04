Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și Rusia țin in mod constant negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucha, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters.

- Matt Le Tissier a fost atacant al naționalei Angliei, iar la Southampton este considerat o adevarata legenda. In varsta de 53 de ani, fostul fotbalist a fost nevoit sa-și dea demisia de la gruparea din Premier League dupa ce a distribuit pe Twitter un mesaj in care se susținea ca masacrul comis de ruși…

- Matt Le Tissier (53 de ani), o legenda a lui Southampton, a renunțat la funcția de ambasador al clubului, dupa ce s-a angajat in discuții deplasate despre razboiul din Ucraina. Matt Le Tissier a sugerat pe Twitter ca imaginile de la Bucha, orașul ucrainean unde rușii au comis adevarate crime umanitare,…

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri ca este „greu de negat” ca forțele ruse comit genocid in Ucraina in urma imaginilor ingrozitoare care au aparut din orașe precum Bucha, care arata civili uciși cu brutalitate. Intr-un interviu pentru CNN, Duda a precizat ca Moscova cauta un pretext…

- Comportament jenant al presei straine, la Bucha, relatat de Bryce Wilson, un fotojurnalist australian. El a scris, pe Twitter, ca ziaristii straini care au vizitat orasul distrus de armata rusa au urinat in public si s-au impins unii pe altii ca sa fotografieze cadavrele abandonate pe strazi. Relatarea…

- UPDATE 6 Cinci cadavre au fost gasite in subsolul cladirii unei tabere de vacanța pentru copii din orașul Bucha, la periferia Kievului. Oficialii ucraineni au declarat ca soldații ruși i-au torturat și executat pe cei 5 barbați. Identitațile barbaților sunt inca necunoscute, dar unul dintre ei avea…

- Cea de-a 40-a zi de razboi a inceput cu explozii, acestea fiind auzite in primele ore ale zilei de luni in orașele Herson și Odesa. Liderii mondiali se declara stupefiați dupa ce peste 400 de cadavre au fost descoperite in apropiere de Kiev, autoritațile ucrainene vorbind despre „crime de razboi”. Rusia…

- O tanara de 26 de ani din Ucraina a fost impuscata mortal duminica, potrivit mai multor surse media, in timp ce ducea hrana la un adapost de animale. Anastsiia Yalanskaya a fost unul dintre cele trei persoane ucise in Bucha, la aproape 30 de kilometri de Kiev.Masina ei a fost vizata de fortele ruse…