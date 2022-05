Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, ”Ținutul Buzaului” a obținut validarea oficiala ca Geoparc Internațional UNESCO, fiind astfel recunoscut drept teritoriu cu valori naturale și culturale de importanța globala. Din cele 16 geoparcuri aspirante la titlu de Geoparc Internațional UNESCO, doar 8 au fost validate, printre…

- Alina Sorescu a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre familia ei, dar și despre parerea sa despre intervențiile estetice. In continuare artista evita sa intre in detalii despre casnicia cu Alexandru Ciucu.In ultima perioada au existat multe zvonuri potrivit carora vedeta ar fi divorțat…

- Horoscopul zilei de 17 februarie 2022 spune ca nativii din zodia Racului primesc o veste buna. Pentru ei este o zi cu multe oportunitați de dezvoltare personala și profesionala. Astrele le deschid multe porți, insa Racii trebuie sa fie atenți la deciziile pe care le iau, scrie SHOK.md .

- Cum a evoluat rata de incidența cumulata la 14 zile, in Capitala:13.02.2022 – ora 10:00 – valoarea de 38.112.02.2022 – ora 10:00 – valoarea de 38.0211.02.2022 – ora 10:00 – valoarea de 37.7810.02.2022 – ora 10:00 – valoarea de 36.0909.02.2022 – ora 10:00 – valoarea de 35.3108.02.2022 – ora 10:00 – valoarea…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a dat, duminica seara, la Romania TV, ultimele detalii despre conflictul care mocnește in Ucraina, la granițele Romaniei. "Președintele Putin are o problema cu NATO, in ansamblu. E cel mai periculos moment pentru securitatea europeana.Pentre…

- De ce sunt utile cojile de nuci și nu ar trebui aruncate. Au un mare beneficiu pentru sobe, dar și pentru organism. Cojile de nuci au foarte multe proprietați, care au diverse intrebuințari. Sunt extrem de utile pentru sobele din teracota sau caramizi speciale. de asemenea, sunt utile și pentru organism.…

- Ce se intampla cu Liceenii și alte filme din perioada comunista in Romania Foarte multe dintre filmele romanești realizate inainte de 1989 sunt inca difuzate pe TV și iubite de public. Saptamana trecuta ar fi avut avut loc o ședința CNA in cadrul caruia s-ar fi hotarat recomandarea ca televiziunile…

- Pentru cei tentați sa creada ca Alina Sorescu a dat lovitura cu canalul ei de Youtube, surpriza: cantareața genereaza venituri nici cat sa-și intrețina fetițele. Soția lui Alexandru Ciucu, caci inca este in ciuda zvonurilor despre divorț, caștiga sume nesemnificative in urma activitații sale de pe Youtube,…