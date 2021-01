Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2020, femeia suspectata de terorism a fost reținuta de DIICOT Timiș, dupa ce a fost audiata. Ea are 33 de ani și locuieste in Nadlac. Anchetatorii au facut perchezitii si au constatat ca este adepta a Statului Islamic. Dupa ce a fost audiata timp de 10 ore, procurorii DIICOT au decis ca…

- Texas devine noul Silicon Valley al Americii. Dupa Elon Musk și Hewlett Packard, Oracle anunța ca parasește Califoria Producatorul de business software Oracle Corp a anuntat vineri ca a luat decizia de a-si muta sediul central din Redwood City, California, in orasul Austin, Texas, transmite Reuters.…

- Cand spui Loteria Romana automat te gandești la caștiguri uriașe. De asta au parte și angajații companiei, nu doar cei care dau lovitura și nimeresc numerele caștigatoare. Puțini știu ca Loteria Romana este una dintre cele mai profitabile companii de stat, cu aproximativ 2600 de angajați. Iata ce salarii…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, se afla intr-o vizita in județul Timiș. In prima parte a zilei de joi, 3 decembrie, ambasadorul s-a intalnit cu autoritațile din Timiș și a fost in Piața Libertații, la placa memoriala semnata de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, unde…

- Electrica anunta finalizarea cu succes a fuziunii celor doua societați de servicii energetice din cadrul Grupului, respectiv Filiala de Intreținere și Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE Electrica Serv) și Servicii Energetice Muntenia SA (SEMU). Astfel, de la 1 decembrie 2020, serviciile energetice…

- Asociația Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR) invita persoanele care lucreaza in sectorul auto din Arad, sa participe la cursuri de formare profesionala gratuite și certificate ANC, organizate prin intermediul proiectului AUTO PERFORM. Proiectul AUTO PERFORM pune la dispoziția angajaților…

- ⬤ Efecte sigure pe termen mediu și lung, daca se continua ritmul susținut al dezvoltarii infrastructurii de transport, la care suntem martori mai ales in cazul Regiunii București – Ilfov: calitate mai buna a vieții și creșterea competitivitații economice – adica dezvoltare adevarata Realizarea noii…

- Conflictele din propria alianța, nevoia de a respecta promisiunile din campanie, cand a spus ca va face ”o primarie de sticla” in privința transparenței, și cum se gandește sa acționeze la Timișoara, acestea sunt temele unui dialog cu primarul Dominic Fritz.- Domnule Fritz, cum va raportati la tensiunile…