Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica, noul cuplu din showbiz Sanziana Negru, cunoscut influencer care in trecut a trait o poveste de dragoste cu Smiley, iubește din nou. Aceasta are o relație cu Ștefan Floroaica, actor in serialul „Lia – Soția soțului meu” difuzat pe Antena 1. Ștefan a devenit cunoscut…

- Alex, fostul concurent al seznului 7 Mireasa, a avut o intervenție telefonica in emisia live de pe 27 martie 2023. El și Irina au spus ca nu mai formeaza un cuplu și ca și-au urat sa fie fericiți.

- Harry Styles și Emily Ratajkowski formeaza cel mai nou și neașteptat cuplu din lumea mondena! La patru luni de la desparțirea de actrița Olivia Wilde, cantarețul pare ca simte din nou fiorii iubirii. Artistul și noua lui cucerire au fost surprinși in timp ce se sarutau, in ploaie, pe o strada din Tokyo.

- Manuela Lupașcu și Alex Leonte formeaza un cuplu de cateva luni, dar prefera sa fie discreți. Influencerița a povestit ca anumite parți din viața sa iși dorește sa se țina pentru sine, dar nu se ascunde de privire celorlalți privind relația sa.

- Kendall Jenner iubește din nou! Dupa desparțirea de Devin Booker, cu care a trait o frumoasa poveste de dragoste aproximativ doi ani, celebrul model pare ca și-a gasit fericirea in brațele lui Bad Bunny. Cum au fost surprinși cei doi indragostiți.

- La 30 de ani de la pierderea mamei, Marian Cozma și-a facut curaj sa vorbeasca despre momentul dureros prin care a trecut. De 8 martie, artistul a comemorat-o pe cea care i-a dat viața printr-un mesaj emoționant și a povestit cum a fost viața lui fara cea mai draga ființa din lume, in exclusivitate…

- Este desparțire șoc in showbiz-ul din Romania! Doua vedete celebre nu mai formeaza cuplu, dupa mai multe tentative de-ale lui de infidelitate. Una dintre cele mai frumoase femei și baiatul de bani gata au un copil impreuna, dar asta nu a reușit sa le salveze relația!

- Dupa o saptamana in care Mihai și Hatice s-au comportat ca un cuplu, așa cum a descris Simona Gherghe situația, a venit și mult așteptatul sarut. In ultimul minut al galei de vineri, 17 februarie 2023, Mihai și Hatice s-au sarutat.