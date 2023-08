Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Ucrainenii au lansat un atac masiv cu drone asupra celui mai mare port rusesc de la Marea Neagra si a scos din lupta o nava de desant a Moscovei. Rusia neaga ca a suferit pierderi si sustine ca a dejucat planul Kievului. Novorosiisk este cel mai mare hub pentru exportul de cereale…

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Fostul premier britanic Boris Johnson a comentat decizia summitului NATO de la Vilnius cu privire la Ucraina, afirmand ca alianța ar fi trebuit sa acționeze mai decisiv in chestiunea aderarii Kievului. Fostul premier britanic a subliniat ca Ucraina platește un preț ridicat pentru razboiul de amploare…

- Revolta armata a liderului gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare pentru statul rus, care a aratat efectul distrugator al razboiului președintelui Vladimir Putin din Ucraina, a declarat directorul CIA, William Burns, cu ocazia unei prelegeri susținute sambata la o fundație…

- Premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, a sugerat luni, 26 iunie, ca țara sa este pregatita pentru scenariul unei prabușiri subite a Rusiei, dupa ce in presa au aparut informații ca la Londra se pregatesc de urgența planuri in acest sens. Comentariile lui Sunak au venit dupa ce jurnaliștii de la The…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista "limite morale" care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai, dupa ce a calificat exploziile de la…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi