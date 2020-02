Stiri pe aceeasi tema

- Daca la capitolul concerte Lavinia Pirva nu se poate lauda cu prea multe contracte, in ceea ce privește asocierea de imagine cu diferite branduri, soția lui Ștefan Banica jr sta foarte bine. Casnicia cu artistul i-a adus un capital de imagine de pe urma caruia face chiar și 5.000 de euro pe luna.De…

- Lume, lume, e pe bune! Fericirea are chipul lui Liviu Varciu si al superbei sale iubite, Anda Calin. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada ca vedeta de televiziune si partenera sa de viata urmeaza sa faca nunta cat de curand.

- Numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi (38 de ani) a devenit un barbat stresat. Recent, in trafic, antrenorul a fost protagonistul unui gest total neasteptat.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a urmarit emisiunea de la Digi 24, in care dadea un interviu premierul Ludovic Orban. Liderul PSD a ținut sa-l contrazica direct și i-a transmis ca dublarea alocațiilor este o dovada de bun simț, dar problema este ca-i obliga pe cei de la PNL sa renunțe…

- Viviana, ultima femeie pe care Cornel Galeș a iubit-o, a sosit, in urma cu puțin timp, la biserica unde este depus trupul neinsuflețit al acestuia. Ea s-a ocupat exclusiv de pregatirile pentru inmormantare, rudele afaceristului anunțand ca nu iși doresc sa participe la ceremonia funerara.

- Monica Gabor are o relație deosebit de buna cu fiul milionarui chinez, iar ultima fotografie postata pe rețele sociale sta drept dovada in acest sens. In imagine se poate observa ca aceștia s-au pregatit pentru Sarbatori, dar gestul romancei i-a șocat pe toți. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu…

- Tanar, bogat si celebru, Adrian Alexandrov este in stare de orice, atunci cand ii este foame. Recent, pentru o cina buna, partenerul de viata al Elenei Udrea a fost protagonistul unui gest uluitor.