Stiri pe aceeasi tema

- Deși este soția latifundiarului din Pipera, Luminița Becali prefera sa nu arunce cu banii in stanga și in dreapta. Dovada ca ea și fiica ei cea mica, Cristina, fac economie atunci cand au ocazia. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și au surprins imagini de senzație din aeroport.

- Andreea Balan are grija sa se rasfețe cu gesturi mici in fiecare zi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost din nou pe urmele vedetelor și au surprins-o pe aceasta la cumparaturi pe final de an.

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, merge la o școala privata din Capitala, unde se preda in limba engleza. Vedeta a fost criticata ca și-a dus copilul la invațamant privat.Andreea Marin și Ștefan Banica iși doresc tot ce e mai bun pentru fiica lor, astfel ca au ales pentru aceasta…

- Primaria Constanta a atribuit contractul privind achizitia publica a statiilor de incarcare pentru vehicule electrice in valoare de 1.818.000 de lei, fara TVA.Cele18 statii de reincarcare pentru vehicule electrice vor fi livrate de Evgo Green Motion SRL.Societatea infiintata in 2017, cu sediul social…

- Iulia Vantur este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete de la noi. De cațiva ani, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan, celebrul actor și cantareț indian. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in ipostaze…

- Ionuț S. a fost judecat pentru faptul ca a exploatat timp de trei ani cinci copii minori, cu varste intre 11 ani și 14 ani, la ferma de animale pe care o deține. Potrivit procurorilor, in cadrul fermei cu circa 160 de bovine, copiii au fost obligați sa execute munci deosebit de grele, neadecvate varstei,…

- Fiul celebrului Adrian Mutu și Alexandra Dinu, conform informațiilor, ar fi ajuns in aceasta dimineața la Urgența. Conform celor de SpyNews, Mario Mutu a ajuns la camera de garda a spitalului Sfantul Ioan din Capitala. Totul s-a intamplat in jurul orei 5 dimineața. Numai ca, spun informațiile, lucrurile…

- Selly, tuns, frezat și aranjat! Face bani cu imaginea lui, așa ca investește in ea. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe celebrul vlogger in timp ce mergea la o frizerie din Capitala pentru un resfresh de look.