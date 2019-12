Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta hollywoodiana Jennifer Lopez a dezvaluit ca a fost harțuita de un regizor. Actrița, insa, nu a facut public numele acestuia, informeaza cotidianul spaniol El Pais. Jennifer Lopez, in varsta de 50 de ani, a trecut printr-o experiența extrem de neplacuta. Vedeta a marturisit ca a fost harțuita…

- A fost odata ca-n povești, a fost ca niciodata, din rude mari imparatești... un adevarat mare barosan! Iar ceea ce o sa va povestim in continuare suna a scenariu din "Fifty Shades of Grey". Anna Roman nu a mai rezistat tentatiei si s-a impacat cu milionarul italian.

- Jennifer Lopez are 50 de ani, dar are un fizic de invidiat. Formele sale sunt fara reproș. Pe contul sau de Instagram, Jennifer Lopez a postat o fotografie in care apare in echipament sportiv, cu abdomenul la vedere, dupa o sesiune de exerciții la sala de sport. Vedeta arata impecabil, afișand un trup…

- Cristina Rus și soțul ei, Dragoș Bilteanu, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți pentru a treia oara. Dovada sta in imaginile aparute pe Instagram, postate de unii dintre prietenii artistei, in care interpreta iși etaleaza mandra cea de-a treia sarcina . Cristina Rus, in varsta de 37…

- Formeaza una dintre cele mai stabile familii din showbiz și au impreuna 2 fetițe minunate! Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt mai fericiți ca oricand și am putea spune ca celebra moderatoare este o femeie extrem de norocoasa: are alaturi un barbat care o respecta și o iubește, dar care este și un…

- Adela Popescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește varsta de 33 de ani, insa aceasta pare ca intinerește pe zi ce trece. Prezentatoarea are parte de o familie deosebita, iar soțul ei a surprins-o cu un gest mai special de la prima ora a dimineții.