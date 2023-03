Lana Del Rey lansează cel de-al nouălea album – Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Astăzi, 24 martie 2023, Lana Del Rey lansează cel de-al nouălea ei album de studio foarte așteptat, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” Noul album a fost co-produs de Lana… [citeste mai departe]