- Serviciile austriece de informații (BVT) au fost informate de Slovacia despre un proiect de achiziție de muniție al teroristului care a ucis patru persoane luni seara în Viena, a anunțat miercuri ministerul de Interne, citat de AFP."În cursul ultimelor ore, au aparut informații…

- Kurtin S. avea "radacini albaneze", dar parintii sai erau originari din Macedonia de Nord, a declarat Florian Klenk, redactorul sef al saptamanalului Falter, intr-o postare pe Twitter, fara a oferi detalii despre sursa acestor informatii. Politia credea ca el nu era capabil sa planifice un…

