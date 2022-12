Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R si SHIFT au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. In ediția urmatoare, situația i-a o intorsatura neașteptata. Nici bine nu au apucat sa se bucure ca scapa de travestiul care…

- Andreea Balan se poate mandri cu un trup de invidiat la varsta de 38 de ani, iar vedeta a dezvaluit secretul in exclusivitate la Xtra Night Show despre cum se menține, dar și care sunt alimentele la care a renunțat. Iata cum reușește jurata de la Te cunosc de undeva sa arate spectaculos!

- Andreea Balan a avut o reacție dura la filmarile emisiunii „Te cunosc de undeva”. In varsta de 38 de ani, blondina a rabufnit la adresa unui concurent. Se pare ca gestul vedetei nu a fost tocmai pe placul producatorilor show-ului de la Antena 1, noteaza click.ro. O zi liniștita pe platourile de filmare…

- Jurații au fost impresionați de momentul pe care Connect-R și Shift l-au pregatit pentru cea de a șapte ediție a noului sezon de la Te cunosc de undeva. Cei doi ariști s-au transformat in Bruno Mars și Mark Ronson și au interpretat piesa ”Uptown Funk”. Cum a reacționat Andreea Balan.

- Fiica cea mare a Andreei Balan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani implinește micuța Ella, dar și ce mesaj emoționant a postat jurata de la Te cunosc de uneva pe rețelele de socializare. Vedeta le-a dezvaluit fanilor ca maine va organiza o petrecere pentru micuța.

- Alina Pușcaș și Andreea Balan au stralucit, din nou, in platoul emisiunii Te cunosc de undeva! De la primii pași, cele doua au atras toate privirile cu ținutele lor desprinse de pe covorul roșu.

- WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022, participa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 18. Cantarețul a avut parte și de discuții neașteptate pe parcursul show-ului cu Andreea Balan și Ozana Barabancea, membre ale juriului. WRS și Emilian au prezentat deja cateva show-uri in fața juraților, uneori…

- Alina Pușcaș și Andreea Balan au facut spectacol in cea de-a doua gala de Te cunosc de undeva! sezonul 18. Cele doua au facut spectacol de la primul pas in platoul transformarilor și au atras toate privirile cu ținutele lor impecabile.