- Alex Bodi face ce face și mereu le intoarce pe foste in brațele sale. Dupa ce in luna aprilie se desparțea cu mare scandal de Daria Radionova, acum iata ca cei doi și-au dat din nou intalnire. Iata ce spun despre o posibila impacare.

- Nu incape indoiala ca Alex Bodi are obiceiul de a se intoarce la fostele iubite, iar farmecele lui par sa aiba inca efect și asupra Dariei Radionova, iar cei doi sunt liberi sa se iubeasca din nou. Ema Uta este deja de domeniul trecutului, la fel ca fostul logodnic al rusoaicei. Iata reacția șatenei…

- Viața amoroasa a lui Alex Bodi sufera schimbari intr-un ritm amețitor! Mai ieri sarbatorea cu Ema Uta eliberarea din arest, dar se pare ca acel capitol s-a incheiat, iar afaceristul s-a intors in brațele unei foste iubiri. Iata semnele care arata ca fostul soț al Biancai Dragușanu s-a impacat cu Daria…

- Dupa ce iubitul ei, Alex Bodi, a fost surprins in urma cu doua seri intr-un club privat din Londra alaturi de fosta sa partenera de viața, Daria Radionova, Ema Uta a lasat in urma toate grijile și problemele, astfel ca și-a facut bagajele și s-a indreptat spre o locație exclusivista. Cei doi au plecat…

- Dupa ce au șters toate fotografiile și orice urma de relație, acum Daria Radionova a confirmat pentru Antena Stars ca intr-adevar s-a desparțit de logodnic. Fosta iubita a lui Alex Bodi a marturisit ca ea a pus punct poveștii de iubire.

- Ce se intampla cu Daria Radionova? Fosta iubita a lui Alex Bodi are in continuare o viața amoroasa controversata. Ce se intampla cu tanara la scurt timp dupa ce a fost ceruta in casatorie? Daria Radionova a fost la un pas de casatorie. Ce se intampla cu ea acum? Alex Bodi s-a iubit cu multe […] The…

- Daria Radionova este indragostita din nou dupa desparțirea de Alex Bodi. Fosta afacerisului este acum alaturi de un barbat care ii face non stop declarații de iubire și surprize care mai de care mai scumpe.

- S-au desparțit sau nu Alex Bodi și Oana Marica? Ei bine, deși cei doi formeaza inca un cuplu, celebrul afacerist a mers aseara la o nunta, insoțit doar de fiica sa, unde i-a facut dedicații de milioane prin telefon frumoasei Ema Uta. Astfel, drept dovada stau imaginile surprinse la evenimentul care…