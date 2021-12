Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii din Timișoara care se incalzesc cu energia termica furnizata de Colterm pot sta liniștiți ca nu vor ingheța in case pana la finalul lunii ianuarie, a anunțat primarul Dominic Fritz. Dupa care vom intinde din nou mana spre bugetul de stat sau… spre surse inca nedescoperite. De scapat nu scapam…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unui document care dovedește ca viceprimarul Ruben Lațcau minte in scandalul transferului fara niciun ban a patrimoniului Colterm in patrimoniul municipiului Timișoara. Va reamintim ca, ieri, am dezvaluit faptul ca administrația Dominic Fritz a invocat o hotarare AGA,…

- Criza caldurii din Timișoara continua dupa ce noul furnizor cu care Primaria ajunsese, inițial, la o ințelegere, s-a razgandit. Anunțul a fost facut de primarul Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook. Dominic Fritz anunțat, joi dimineața, ca furnizorul care urma sa livreze gaz catre Colterm și sa…

- Problema caldurii la Timisoara s-ar putea rezolva astazi, desi autoritatile au anuntat ieri ca timisorenii nu vor mai sta in frig, pentru ca au gasit o solutie de avarie. Dominic Fritz spune insa ca timisorenii au mai stat inca o noapte in frig pentru ca furnizorul de gaz cu care a ajuns la o intelegere,…

- ”Aseara, la ora 18.00, am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o intelegere pentru un contract temporar ca nu mai doreste sa semneze acest contract. Asta dupa ce pe la ora 12.30 se agrease solutia temporara si si stabilisem ca o…

- Dupa o zi și o noapte in care timișorenii din spitale, dar și cei din cele 55 de mii de apartamente racordate la Colterm au stat fara apa calda și caldura, primarul Dominic Fritz anunța astazi ca va catadicsi sa cumpere gaz pentru o saptamana, dar caldura și apa calda vor fi date cu porția. „Am reușit…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…