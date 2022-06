Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra, Laura Popescu, doua monede antice de aur apartinand patrimoniului cultural national, informeaza intr-o postare pe Facebook Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, informeaza Agerpres.…

- FOTO| Doua monede antice, returnate Romaniei de catre poliția din Marea Britanie. Vor fi transmise catre Muzeul National de Istorie a Romaniei FOTO| Doua monede antice, returnate Romaniei de catre poliția din Marea Britanie. Vor fi transmise catre Muzeul National de Istorie a Romaniei Doua monede antice…

- Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra, Laura Popescu, doua monede antice de aur apartinand patrimoniului cultural national, informeaza intr-o postare pe Facebook Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

- Doua monede antice de aur au fost inapoiate Romaniei din Regatul Unit al Marii Britanii prin colaborarea dintre instituțiile britanice și autoritațile romanești. Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra, Laura Popescu, doua monede antice de aur apartinand patrimoniului…

- Doua monede antice de aur se intorc acasa Reprezentanti ai Metropolitan Police au inmanat ambasadorului Romaniei la Londra doua monede antice de aur apartinand patrimoniului cultural national. Monedele au fost recuperate in Regatul Unit.Artefactele vor fi transmise catre Muzeul National de Istorie a…

- Ministerul Culturii din Romania anunța ca a finalizat procedura de recuperare a doua monede antice de aur, care fusesera furate din zona cetații dacice Sarmizegetusa Regia. Cele doua monede fac parte dintr-un tezaur care fusese gasit și scos ilegal din Romania de cautatorii de comori. Ambele monede…

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP. Publicarea acestui proiect,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu prilejul aniversarii Zilei Oficiale de Nastere si a celebrarii Jubileului de Platina, informeaza joi Administratia Prezidentiala. „Cu prilejul aniversarii…