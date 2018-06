Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si trei de oameni au fost raniti vineri in urma coliziunii a doua tramvaie in centrul orasului Praga, a declarat o purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta, informeaza agentia dpa, preia Agerpres.Sase ambulante au fost trimise la locul accidentului, care s-a produs in apropiere…

- Trei accidente s-au produs in doar o jumatate de ora pe DN1 in dupa-amiaza zilei de joi, 28 iunie, in zona curbelor de la Persani, pe raza judetului Brasov. Doua persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital.

- Cel putin 11 oameni au fost raniti, si cel putin trei sunt in stare critica, dupa ce o explozie s-a produs in aceasta dimineata un siloz din orasul francez Strasbourg. In imaginile postate de martori pe retelele de socializare se poate vedea cum o coloana de fum negruse ridica deasupra locului deflagratiei.

- 25 de masini au fost avariate, iar 14 oameni au fost raniti dupa ce soferul unui autobuz din Marea Britanie a pierdut controlul volanului. Accidentul rutier a avut loc pe o strada ingusta din orasul Dortford.

- O catastrofa feroviara a fost evitata in ultima clipa. Un tren de calatori si unul de marfa au fost aproape de a se lovi fontal, aseara, in apropiere de Arad. Din primele investigatii ale autoritatilor, reiese ca mecanicul marfarului nu a oprit la un semafor si a intrat pe aceeasi linie pe care venea…