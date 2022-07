Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a anuntat, marti, ca in aceste zile continua controalele in spatiile de cazare din Bucuresti, pentru a verifica modul in care operatorii economici din industria hoteliera a Capitalei isi primesc vizitatorii, in plin sezon de vacanta. Patru dintre cele mai cunoscute hoteluri s-au aflat, luni…

- Campania ”Caravana Consumatorilor” a continuat in nordul Moldovei, in aceasta saptamana. Inițiativa a președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, prin care acesta și-a propus realizarea acțiunilor de control, intr-o abordare unitara, la nivelul intregii…

- Doua zone din magazine Auchan aflate in Suceava si Iasi au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care spatii de depozitare cu mucegai si vitrine frigorifice murdare. Au fost date si amenzi in…

- ANPC a transmis, viner, prinitr-un comunicat de presa, ca echipele Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Est Iasi, coordonate de presedintele ANPC, Horia Constantinescu, vicepresedintele Sebastian Ioan Hotca si directorul general Paul Anghel, au verificat magazine Auchan…

- „Cel mai bine sa-și dea demisia și scapa și bucureștenii, scapa și dl Nicușor Dan de o tortura”, a raspuns Ciolacu, intrebat cum comenteaza afirmațiile primarului legate de controalele Protectiei Consumatorilor la Societatea de Transport București (STB).Potrivit liderului PSD, actualul edil al Capitalei…

- Un magazin Lidl si altul Mega Image din Bucuresti au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 90.000 de lei, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie. De asemenea, ANPC a propus inchiderea temporara a celor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis ca, luni si marti, au fost facute controale la doua magazine apartinand lanturilor Lidl si Mega Image, situate in Sectorul 1 al Capitalei, iar pentru prima data comisarii ANPC au decis ca deciziile luate sa aiba impact la nivelul magazinelor…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat, vineri, de procurorii anticoruptie de pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni si dus la audieri la sediul central al DNA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…