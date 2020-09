Douăzeci de ani mai triști fără Bibanul S-a nascut la 21 septembrie 1931, la Ramnicu Valcea intr-o familie de negustori, iar in 1954 a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, clasa profesor Irina Rachiteanu – Sirianu. In liceu i se spunea Bibanul și boxa la categoria semimijlocie. In 1954 a debutat la Teatrul National din Bucuresti, pe scena caruia a jucat pana in1989. Prietenul sau Liviu Ciulei il cataloga „un actor de geniu”. A jucat, de asemenea, pe scena Teatrului de Comedie din Bucuresti. Dem Radulescu a fost distribuit si in zeci de filme, dintre care mentionam: „Reprezentant stralucit al promotiei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

