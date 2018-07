Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare: Patru oameni au murit in urma unui accident cumplit in urma cu putin timp. Vezi cum s-a intamplat tragedia.foto Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. La fata locului sunt acum politistii care fac verificari, iar traficul este ingreunat. Un accident grav s-a petrecut…

- Trei tineri care dețineau un canal YouTube de calatorii au murit, in timp ce se filmau la o cascada, in Canada. Ryker Gamble, Alexey Lyakh și Megan Scraper erau implicați in proiectul High on Life, in care...

- Fata, în vârsta de 10 ani, a murit în somn de apendicita dupa un "diagnostic incomplet" pus de o asistenta medicala care a preluat cazul pentru ca nu era niciun doctor disponibil. Mya-Louise Perrin, 10 ani, a fost dusa la centrul medical Cromwell Primary…

- Un tanar de 23 de ani, din Bucuresti, si a dat foc in benzinaria Rompetrol de pe Calea Turzii din Cluj Napoca, scrie ziarulclujean.ro. Tragedia s a intamplat marti, dupa ce barbatul s ar fi certat cu iubita.Suparat, tanarul a stropit interiorul masinii cu benzina, dupa care s a inchis in autovehicul…

- Un numar de cinci persoane au murit, iar un copil de opt ani a fost ranit, în noaptea de luni spre marți, dupa ce mașina în care se aflau a ieșit de pe un drum național din județul Timiș și s-a rostogolit zeci de metri. Accidentul rutier a avut loc, în noaptea de luni spre marți,…

- Un barbat fara permis si aflat in stare de ebrietate a intrat cu masina intr-un copac, sotia si copilul sau pierzandu-si viata in urma accidentului. Tragedia a avut loc pe 25 mai, intre satele Romanovca si Pepeni Noi din raionul Sangerei.

- O fetita de un an, din localitatea Mija, judetul Dâmbovita, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa chiar de nasul ei. Barbatul încerca sa efectueze manevra de mers înapoi.

- Foto: ziarulclujean.ro (arhiva) Patru tinere cu varste intre 20 și 21 de ani au murit, joi seara, in urma unui groaznic accident feroviar. Tragedia s-a petrecut in localitatea Jibou. Mașina in care se aflau fetele a fost spulberata de tren la o intersecție de cale ferata cu centura ocolitoare a orașului…