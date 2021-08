Douăsprezece persoane au murit pe aeroportul din Kabul în ultimele trei zile Doisprezece oameni au murit pe aeroportul din Kabul si in imprejurimile acestuia, in ultimele trei zile, potrivit unui oficial taliban citat de Reuters. Oficialul, care a vorbit sub protectia anonimatului, a spus ca decesele au fost cauzate de focuri de arma sau de busculade. El i-a indemnat pe oamenii adunati la portile aeroportului sa mearga acasa daca nu au dreptul de a calatori si a precizat ca talibanii „nu vor sa raneasca” pe nimeni in zona aeroportului. Haosul provocat de disperarea oamenilor de a parasi tara a putut fi vazut in imaginile inregistrate pe aeroportul din Kabul, incepand de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

