Doua zone din Constanta, fara apa calda din cauza unor lucrari! Vezi daca esti afectat Avand in vedere proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Constanta Etapa IIrsquo;rsquo;, se impune executarea lucrarilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale, pe racordul punctului termic PT 45 Bld. Tomis bl TAV1 si, respectiv, pe racordul punctului termic PT 137 Str. Corbului nr 5 ."Pentru realizarea acestor lucrari nu vom putea furniza apa calda de consum la urmatoarele puncte termice: PT 45 si PT 137 incepand din dimineata zilei de 26.06.20 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

